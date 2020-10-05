У Яготинского музея неизвестные устроили автодрифт и уничтожили саженцы (фото)
На минувших выходных перед Яготинским историческим музеем неизвестные устроили дрифт на автомобилям. Таким образом были уничтожили саженцы деревьев и травяной покров.
Об этом
“Этой ночью произошел чрезвычайно неприятный случай – вандалы на автомобилях уничтожили травяной покров и саженцы деревьев вблизи картинной галереи в городе Яготине, устроив авто дрифт в парковой зоне”, – говорится в сообщении.
Администрация музея просит тех, у кого есть любая информация, которая может помочь правоохранительным органам в розыске, сообщить им. Анонимность гарантируется.
В августе
Фото: соцсети