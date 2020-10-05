У Яготинского музея неизвестные устроили автодрифт и уничтожили саженцы (фото)

На минувших выходных перед Яготинским историческим музеем неизвестные устроили дрифт на автомобилям. Таким образом были уничтожили саженцы деревьев и травяной покров.

Об этом KV стало известно из сообщения музея.

“Этой ночью произошел чрезвычайно неприятный случай – вандалы на автомобилях уничтожили травяной покров и саженцы деревьев вблизи картинной галереи в городе Яготине, устроив авто дрифт в парковой зоне”, – говорится в сообщении.

Администрация музея просит тех, у кого есть любая информация, которая может помочь правоохранительным органам в розыске, сообщить им. Анонимность гарантируется.

В августе KV сообщала, что трое мужчин получили условные сроки за вырубку деревьев в Сквирском районе Киевской области. Правонарушители в апреле 2020 года, не имея специального разрешения, совершили незаконную порубку 14 деревьев пород дуб, вяз, ясень и клен в защитной лесной полосе на территории одного из сел Сквирского района, чем причинили окружающей среде вред в размере более 65 тыс. Гривен.

Фото: соцсети