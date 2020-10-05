Командование Воздушных сил обнародовало схему воздушного движения на военном аэродроме перед катастрофой самолета с курсантами

Самолет с сыном командующего ВС ВСУ Дроздова опережал Ан-26, который потерпел аварию, на более чем 20 км.

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до падения самолета Ан-26 с курсантами под Харьковом.

"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов ", - говорится на странице Воздушных сил в Фейсбуке.

В сообщении отмечается, что такой схемой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире.

В командовании ВС объяснили, что при выполнении полетов «по кругу» двух и более самолетов одновременно руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними, изображенный на видео.

"Он позволяет" не мешать "экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему , а также при возникновении осложненных ситуаций в полете", - добавили в командовании Воздушных сил .

На схеме видно, что самолеты кружили над аэродромом, ожидая посадки. На ней обозначено, что первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Согласно данным визуализации, этот самолет опережал Ан-26, который вскоре разбился, почти на 20 км. Разница во времени их посадки должна была составить почти 4,5 мин.

В командовании ВС заверили, что максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки.

"Призываем всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории", - говорится в сообщении.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ назвало ложью и манипуляцией заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который разбился.

2 октября в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном Дроздова получил приоритет посадки, когда уже было известно о неисправности борта Ан-26. Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов в студии заявил, что указания руководителю полетов не давал.

Согласно данным предыдущих расшифровок радиопереговоров между командиром экипажа Богданом Кишеней и руководителем полетов Александром Жуком, между докладом о готовности к посадке и катастрофой Ан-26 прошло около минуты.

В этот момент в воздухе был другой Ан-26 и еще два вертолета - Ми-2 и Ми-8. Первым на посадку зашел другой Ан-26, на котором проходили подготовку курсанты транспортной авиации.

Он сел в 20:40. Ректор вуза Александр Туринский утверждает, что Ан-26Ш, который впоследствии разбился, в это время даже не прошел дальний привод и не доложил о готовности к посадке.

Напомним, в авиакатастрофе у Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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