У мережі показали бюджетний кросовер на базі Chery Tiggo за $ 9000

Автовиробник Cowin показав нову модель, яка побудована на базі Chery Tiggo і коштує 9000 доларів.

Бренд Cowin показав свій новий автомобіль X3, який будувався на базі Chery Tiggo. Нагадаємо, що компанію заснували в 2014 році, щоб випускати бюджетні машини. Великого попиту моделі Cowin добитися не зуміли. Тому Chery позбувся такого суббренда і продав контрольні акції.

Однак, навіть після продажу, Chery підтримував Cowin і допомагав йому виводити такі моделі, як X3 і X5. Тепер виробник готується презентувати оновлений X3, фотографії якого і потрапили в Мережу.

Зміни в зовнішньому вигляді помітні дуже сильно. Тут стоїть інший бампер в передній частині і денні ходові вогні. Решітка радіатора збільшилася в габаритах. А ось габарити кузова залишилися колишніми.

Під капотом буде стояти мотор на 1.5 літра, який може розвивати до 156 к.с. Немає інформації про те, яка коробка передач буде працювати в парі. На ринок Китаю новинка повинна прийти в кінці цього року. Зараз X3 варто 9000 доларів, ймовірно, цінник не поміняється.