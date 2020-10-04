ДТП под Ровно: пьяный водитель въехал в толпу и сбил четырех пешеходов

В субботу, 3 октября, в городе Костополе Ровенской области произошло ДТП с жертвами и пострадавшими. Пьяный водитель на автомобиле Volkswagen Golf въехал в группу пешеходов, в результате чего 30-летний местный житель погиб на месте, за жизнь остальных борются медики.

Полиция выяснила, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,37 промилле (при норме не выше 0,2 промилле. - Ред). 32-летнего водителя задержали на месте события, а его автомобиль доставили на спецплощадку.

В результате ДТП, кроме одного погибшего, пострадали еще трое человек. В реанимацию местной больницы с тяжелыми травмами привезли 24-летнего юношу — у него сотрясение мозга, перелом руки и ноги, а также повреждены внутренние органы. Еще у одного 21-летнего пострадавшего — перелом конечности, ушибы и ссадины. У третьего прохожего — 28-летнего жителя Костополя — сильных травм нет, и его в день аварии отпустили с больницы домой после предоставления первой медицинской помощи.

Напомним, на прошлой неделе в Черкассах произошло страшное ДТП, которое унесло жизни троих людей. Автомобили Peugeot-407 и Hyundai Elantra не разминулись на трассе, и в результате оба водителя погибли на месте аварии.