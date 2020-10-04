10 датских автомобилей: вспомните хоть один

В 1900-е годы датское автомобилестроения обещало стать очень сильным, производителей там появлялось не меньше, чем, скажем, во Франции. Но уже к 1910-м всё притихло, и Дания «выпала» из обоймы крупных автомобилестроительных государств. Тем не менее, мы решили сделать небольшой обзор датских машин.

Hydrema. Начнём с действующего ныне завода. Hydrema — крупный производитель самосвалов и другой карьерной техники, а также военных машин, в частности, танков. Завод существует с 1959 года и процветает.

Zenvo ST1 — первая и пока единственная модель производителя суперкаров Zenvo. Машина была представлена в 2009 году и производится малыми сериями.Brems — первый датский производитель автомобилей. Фирма существовала с 1900 по 1907 год и за это время изготовила 8 автомобилей Brems Type A. На снимке — реплика 2012 года (ни одного оригинала до наших дней не сохранилось).DAB — крупный производитель автобусов как со своими кузовами, так и с кузовами Leyland. Марка существовала с 1912 по 2002 год, с 1953-го была куплена «Лейландом». На снимке DAB series 7 с кузовом Leyland.Dansk. Под брендом Dansk с 1901 по 1907 годы автомобили выпускала компания Dansk Automobil & Cyclefabrik из Копенгагена. На снимке — одна из ранних моделей Dansk 1901 года.Городской электромобиль CityEl сперва появился под названием Mini-El — его разработала датская компания El Trans A/S и производила с 1987 по 1995 год. В 1995-м производство выкупил немецкий инвестор и перенёс его в Германию. Там завод существует и по сей день.Компания PVP Karting — хорошо известный в гоночном мире производитель так называемых суперкартов (гоночных автомобилей класса «карт», но значительно более мощных и с рядом более «разогнанных» характеристик).Thrige. Компания из Оденсе производила легковые автомобили с 1911 по 1917 год, а затем — под брендом Triangel — автобусы вплоть до 1950-го.Bukh & Gry. Первый прототип с 10-сильным двигателем копенгагенская компания построила в 1904 году, но дальше этого дело не пошло, и годом позже было принято решение не разворачивать автомобильное производство. Bukh & Gry так и остался единственным.Напоследок — единственный датский производитель мотоциклов, Nimbus (на снимке — модель 750сс 1946 года). Производство существовало с 1919 по 1960 год.



