SkyUp отменила рейсы Киев-Ереван из-за угрозы полетам

В данный момент отменены ближайшие вылеты в Армению, запланированные на 2 и 5 октября.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines отменила рейсы Киев-Ереван из-за использования системы ПВО вблизи армянской столицы.

Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

"В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизнь пассажиров. SkyUp продолжала выполнять рейсы Киев-Ереван, пока это оставалось безопасным", - говорится в заявлении авиакомпании.

Сейчас отменены ближайшие вылеты в Армению, запланированные на 2 и 5 октября. Решение о выполнении других рейсов будет приниматься перевозчиком "в зависимости от развития событий".

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы, которые были отменены, могут получить возмещение стоимости билетов, бесплатно изменить дату на рейсы, начиная с 9 октября, или воспользоваться специальным рейсом Киев - Тбилиси - Киев (5 октября) с организацией трансферного зеленого коридора из Тбилиси в Ереван наземным транспортом.

Ранее об отмене рейсов Киев-Ереван объявила МАУ.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал выведение вооруженных сил Армении из региона.

Сегодня Армения и Азербайджан заявили, что в Нагорном Карабахе продолжаются "ожесточенные бои". Обе стороны сообщили о потерях противника.