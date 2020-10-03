Toyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларов

Компания Toyota в ближайшее время начнет продавать новый компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser. Это будет самый недорогой кроссовер этого бренда. В базовой комплектации он будет стоить от 11 300 долларов.

Toyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларов

Toyota Urban Cruiser разработан для развивающихся стран, в первую очередь для Индии. Не исключено, что через некоторое время он появиться и в нашей стране.

Свой самый бюджетный кроссовер компания Toyota разработала с помощью компании Suzuki. Фактически он является переработанным Suzuki Vitara Brezza.

Toyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларов

Urban Cruiser получил новую решетку радиатора и новый бампер, которые соответствуют стилистике Toyota. В целом этот кроссовер выглядит более агрессивно, чем Vitara.

Зато внутри Toyota Urban Cruiser почти нельзя отличить от Vitara Brezza. Разница заключается в логотипе Toyota на рулевом колесе и коричневой, а не черной тканевой обивке сидений.

Toyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларов

Под капотом находится такой же мотор, как и у Vitara Brezza. Это четырехцилиндровый 1,5 л двигатель мощностью 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента, который работает вместе с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.


: Максимов Віталій, Тудей

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