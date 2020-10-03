2020-10-03
В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)
Вечером 2 октября в Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе на проспекте Бажана, 8. Девочку с травмой ноги передали врачам.
Об этом
“На Бажана, 8 (заезд на Чавдар), пьяный мотоциклист сбил девочку на пешеходном переходе, а потом еще и влетел в KIA”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что девочку с травмой ноги передали врачам. В то время как сам мотоциклист находился в невменяемом состоянии и даже не понимал, где находится.
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Фото: соцсети
Сергей Албул, КиевВласть