В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)

В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)

Вечером 2 октября в Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе на проспекте Бажана, 8. Девочку с травмой ноги передали врачам. 

Об этом KV стало известно из сообщения “Киев Оперативный”. 

“На Бажана, 8 (заезд на Чавдар), пьяный мотоциклист сбил девочку на пешеходном переходе, а потом еще и влетел в KIA”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что девочку с травмой ноги передали врачам. В то время как сам мотоциклист находился в невменяемом состоянии и даже не понимал, где находится.

Как сообщала KV, 27 сентября утром неподалеку от моста Патона в Киеве самосвал врезался в отбойник и перевернулся. Водитель самосвала погиб.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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