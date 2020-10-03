В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)

Вечером 2 октября в Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе на проспекте Бажана, 8. Девочку с травмой ноги передали врачам.

Об этом KV стало известно из сообщения “Киев Оперативный”.

“На Бажана, 8 (заезд на Чавдар), пьяный мотоциклист сбил девочку на пешеходном переходе, а потом еще и влетел в KIA”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что девочку с травмой ноги передали врачам. В то время как сам мотоциклист находился в невменяемом состоянии и даже не понимал, где находится.

Как сообщала KV , 27 сентября утром неподалеку от моста Патона в Киеве самосвал врезался в отбойник и перевернулся. Водитель самосвала погиб.

Фото: соцсети