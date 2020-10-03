Почему стрелка спидометра замирает после аварии?

Во многих детективных фильмах или боевиках показано, что после дорожной аварии стрелка спидометра автомобиля замирает в конкретном положении. Считается, что во время ДТП у машины была именно такая скорость. Так ли это на самом деле?

Конструкция многих спидометров со стрелкой предусматривает привод от шагового двигателя. Благодаря этому шаговому двигателю вращается стрелка.

В момент дорожной аварии происходит разрушение аккумулятора, из-за чего пропадает питание бортовой сети. В результате стрелка остается в том положении, какое у нее было при ДТП.

Сейчас машины имеют своеобразный «черный ящик» – жесткий диск, на который записывается самая разная информация, в том числе о действиях водителя и скорости автомобиля перед дорожной аварией.

Иногда автопроизводители связывают фиксацию стрелки спидометра со срабатыванием датчика удара, который, помимо всего прочего, отдает команду подушкам безопасности.