Почему стрелка спидометра замирает после аварии?

Во многих детективных фильмах или боевиках показано, что после дорожной аварии стрелка спидометра автомобиля замирает в конкретном положении. Считается, что во время ДТП у машины была именно такая скорость. Так ли это на самом деле?

Почему стрелка спидометра замирает после аварии?

Конструкция многих спидометров со стрелкой предусматривает привод от шагового двигателя. Благодаря этому шаговому двигателю вращается стрелка.

В момент дорожной аварии происходит разрушение аккумулятора, из-за чего пропадает питание бортовой сети. В результате стрелка остается в том положении, какое у нее было при ДТП.

Почему стрелка спидометра замирает после аварии?

Сейчас машины имеют своеобразный «черный ящик» – жесткий диск, на который записывается самая разная информация, в том числе о действиях водителя и скорости автомобиля перед дорожной аварией.

Иногда автопроизводители связывают фиксацию стрелки спидометра со срабатыванием датчика удара, который, помимо всего прочего, отдает команду подушкам безопасности.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
В Україні знайшли унікальний 73-річний BMW
Блок рекламы


Похожие новости
На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
Airbus собрал последний крупнейший в мире пассажирский авиалайнер А380Airbus собрал последний крупнейший в мире пассажирский авиалайнер А380
На дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспортаНа дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспорта
Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобильПочему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль
Почему водителю нужно хорошо подумать, соглашаясь быть понятымПочему водителю нужно хорошо подумать, соглашаясь быть понятым
Rocket Lab возобновит прерванные после аварии запуски ракет 27 августаRocket Lab возобновит прерванные после аварии запуски ракет 27 августа
Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
Дизельный Mercedes W124 завели после 16 лет стоянки на улице (видео)Дизельный Mercedes W124 завели после 16 лет стоянки на улице (видео)
Судовладелец Delfi начал последнюю попытку поднять танкерСудовладелец Delfi начал последнюю попытку поднять танкер
Последние новости
Подгружаем последние новости