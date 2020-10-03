На вулицях Софіївської Борщагівки встановлять 101 камеру відеоспостереження

До кінця 2020 року в Софіївській Борщагівці на Київщині повинні побудувати систему відеоспостереження. На вулицях села встановлять 101 камеру, частина з яких матиме функцію розпізнавання облич та номерних знаків, а також одну стаціонарну систему вимірювання температури тіла. Роботи з будівництва системи за 6,46 млн гривен виконає ТОВ “Кобі Інтегратор”.

Як стало відомо KV з оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, 22 вересня 2020 року Софіївсько-Борщагівська сільська рада уклала договір з ТОВ “Кобі Інтегратор” (*) на будівництво системи відеоспостереження в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київщини. Ціна договору склала 6,46 млн гривень.

“Кобі Інтегратор” до кінця 2020 року повинно поставити та змонтувати устаткування системи, встановити програмне забезпечення системи (СаМаР), яке забезпечуватиме зв'язок системи з базами даних Національної поліції. Також підрядник повинен буде виконати пусконалагоджувальні роботи.

В технічному завданні вказано, що буде встановлено 101 вуличну вандалозахисну ІР-камеру. З них 79 камер загального огляду території селища, перехресть, місць скупчення людей, 19 – для розпізнавання державних номерних знаків і 3 – для візуальної ідентифікації обличчя людей. Крім цього, передбачено придбання та встановлення 1 стаціонарної системи вимірювання температури тіла та детекції обличчя.

Відеокамери, згідно з техзавданням, будуть встановлюватися на опорах електричної мережі та будівлях. Для можливості розпізнавання номерних знаків у нічний та вечірній час у камер розпізнавання повинна бути вбудована ІЧ-підсвітка.

Конкуренцію ТОВ “Кобі Інтегратор” в тендері склала ФОП Пащенко Лариса Станіславівна (*). Пропозиція Лариси Пащенко була вигіднішою за ціною, однак її відхилили через ненадання підтвердження виконання аналогічних робіт.

25 вересня 2020 року Державна аудиторська служба України розпочала моніторинг даної закупівлі. 1 жовтня 2020 року аудитори опублікували результати моніторингу, в яких просять у замовника роз'яснення, зокрема, щодо відхилення тендерної пропозиції Лариси Пащенко. Станом на 2 жовтня відповідь замовника не опублікована.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol , ТОВ “Кобі Інтегратор” зареєстровано в 2017 році. Статутний капітал – 3,2 тис. гривень. Основний вид діяльності – електромонтажні роботи. Засновник і директор – Людмила Порицька.

В результаті участі у публічних закупівлях ТОВ “Кобі Інтегратор” уклало 19 договорів на 13,6 млн гривень. Найбільший замовник – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради ( дані Zaкупівлі).

Нагадаэмо, у лютому 2020 року придбання та встановлення системи відеонагляду замовило КП “Васильківкомунікаціясервіс” для міста Васильків. За 198,55 тис. гривень там встановили три камери.

Також в лютому 2020 року виконком Богуславської міської ради замовив встановлення 14 камер відеоспостереження для свого населеного пункту. Камери повинні були з'явитися на 9 перехрестях, 2 вулицях, площі Ярослава Мудрого та набережній до кінця лютого 2020 року. Проте на сьогодні звіт про виконання договору в системі ProZorro не опубліковано.

Сільською радою Софіївської Борщагівки керує Олесь Кудрик.

* ТОВ “Кобі Інтегратор” (код ЄДРПОУ: 41120397)

** ФОП Пащенко Лариса Станіславівна (код ІПН: 2867217849)