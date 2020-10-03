На вулицях Софіївської Борщагівки встановлять 101 камеру відеоспостереження
До кінця 2020 року в Софіївській Борщагівці на Київщині повинні побудувати систему відеоспостереження. На вулицях села встановлять 101 камеру, частина з яких матиме функцію розпізнавання облич та номерних знаків, а також одну стаціонарну систему вимірювання температури тіла. Роботи з будівництва системи за 6,46 млн гривен виконає ТОВ “Кобі Інтегратор”.
Як стало відомо
“Кобі Інтегратор” до кінця 2020 року повинно поставити та змонтувати устаткування системи, встановити програмне забезпечення системи (СаМаР), яке забезпечуватиме зв'язок системи з базами даних Національної поліції. Також підрядник повинен буде виконати пусконалагоджувальні роботи.
В технічному завданні вказано, що буде встановлено 101 вуличну вандалозахисну ІР-камеру. З них 79 камер загального огляду території селища, перехресть, місць скупчення людей, 19 – для розпізнавання державних номерних знаків і 3 – для візуальної ідентифікації обличчя людей. Крім цього, передбачено придбання та встановлення 1 стаціонарної системи вимірювання температури тіла та детекції обличчя.
Відеокамери, згідно з техзавданням, будуть встановлюватися на опорах електричної мережі та будівлях. Для можливості розпізнавання номерних знаків у нічний та вечірній час у камер розпізнавання повинна бути вбудована ІЧ-підсвітка.
Конкуренцію ТОВ “Кобі Інтегратор” в тендері склала ФОП Пащенко Лариса Станіславівна (*). Пропозиція Лариси Пащенко була вигіднішою за ціною, однак її відхилили через ненадання підтвердження виконання аналогічних робіт.
25 вересня 2020 року Державна аудиторська служба України розпочала моніторинг даної закупівлі. 1 жовтня 2020 року аудитори опублікували результати моніторингу, в яких просять у замовника роз'яснення, зокрема, щодо відхилення тендерної пропозиції Лариси Пащенко. Станом на 2 жовтня відповідь замовника не опублікована.
Згідно з даними аналітичної системи
В результаті участі у публічних закупівлях ТОВ “Кобі Інтегратор” уклало 19 договорів на 13,6 млн гривень. Найбільший замовник – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради (
Нагадаэмо, у лютому 2020 року придбання та встановлення системи відеонагляду замовило КП “Васильківкомунікаціясервіс” для міста Васильків. За 198,55 тис. гривень там
Також в лютому 2020 року виконком Богуславської міської ради замовив встановлення 14 камер відеоспостереження для свого населеного пункту. Камери повинні були з'явитися на 9 перехрестях, 2 вулицях, площі Ярослава Мудрого та набережній до кінця лютого 2020 року. Проте на сьогодні звіт про виконання договору в системі ProZorro не опубліковано.
Сільською радою Софіївської Борщагівки керує
* ТОВ “Кобі Інтегратор” (код ЄДРПОУ: 41120397)
** ФОП Пащенко Лариса Станіславівна (код ІПН: 2867217849)
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