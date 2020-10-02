У украинского Skoda Karoq изменились цены

Компания Skoda в Украине с 28 сентября 2020 года обновила прайс-лист на кроссовер Skoda Karoq. Теперь в базовой комплектации его можно купить по цене от 623 162 грн.

За такую цену предлагают Karoq с 1,6 л двигателем TDI мощностью 115 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Есть центральный замок с бесключевым доступом, система старт/стоп, информационное радио BOLERO, технология SmartLink+, круиз-контроль и ограничитель скорости. Такая же версия, но с 7DSG стоит 674 959 гривен.

Базовая комплектация с 1,4 л двигателем TSI мощностью 150 л.с. и с 8-ступенчатым автоматом стоит 625 918 грн.

Топовая версия с 1,6 л двигателем TDI, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоит 757 950 грн, а с 1,4 л мотором и «автоматом» - 760 707 грн.

Есть еще модели с 2,0 л мотором TDI (190 к.с.), с 7DSG и 4x4. Они стоят от 895 786 до 953 241 гривен.

Вседорожная версия SCOUT оснащается 2,0 л мотором TDI, с 7DSG и 4x4. Она стоит 978 777 гривен.