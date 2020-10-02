2020-10-02
Qatar Airways перенесла на декабрь возобновление рейсов в Украину
Qatar Airways перенесла на декабрь возобновлении рейсов в Украину — авиакомпания вернется на линию Киев-Доха 18 декабря и будет выполнять рейсы четыре раза в неделю. Об этом сообщает avianews.com.
Фото: epravda.com.uа
Отмечается, что рейсы будут выполняться самолетами Airbus A320.
График полетов
Вылеты из Дохи запланированы на 6:55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Киева — в 12:15 в те же дни.
Предыстория
Qatar Airways выполняла два ежедневных рейса между Киевом и Дохой до марта 2020 года, когда правительство Украины ввело ограничения на международное авиасообщение.
Сначала авиакомпания планировала вернуться в Украину с 25 октября.