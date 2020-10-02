Qatar Airways перенесла на декабрь возобновление рейсов в Украину

Qatar Airways перенесла на декабрь возобновлении рейсов в Украину — авиакомпания вернется на линию Киев-Доха 18 декабря и будет выполнять рейсы четыре раза в неделю. Об этом сообщает avianews.com.

Фото: epravda.com.uа

Отмечается, что рейсы будут выполняться самолетами Airbus A320.

График полетов

Вылеты из Дохи запланированы на 6:55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Киева — в 12:15 в те же дни.

Предыстория

Qatar Airways выполняла два ежедневных рейса между Киевом и Дохой до марта 2020 года, когда правительство Украины ввело ограничения на международное авиасообщение.

Сначала авиакомпания планировала вернуться в Украину с 25 октября.