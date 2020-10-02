Первому украинскому легковому автомобилю исполнилось 60 лет
Сегодня, 1 октября, в Запорожье стартовал автопробег, посвященный 60-летию начала выпуска первых серийных автомобилей «Запорожец» — ЗАЗ-965
Особое место в истории Запорожского автомобилестроительного завода занимает 1960 год. Именно тогда были завершены заводские и межведомственные испытания «Запорожца» ЗАЗ-965 и он был рекомендован к серийному производству. Выпуск первой партии товарных автомобилей стартовал 1 октября 1960 года.
По этому поводу, 60 лет спустя, 1 октября 2020 года от известного запорожского Музея техники «Фаэтон» стартовал автопробег на легендарных автомобилях ЗАЗ-965.
Но вернемся к истории. До конца 1960 года завод изготовил 537 «Запорожцев», предназначенных для реализации. Нужно сказать, что поначалу автомобили собирали на небольшом, напольно-цепном конвейере, который в свое время предназначался для производимой предприятием сельхозтехники.
На следующий год, 15 августа был запущен главный конвейер, что позволило резко увеличить выпуск. До конца 1961 года из заводских ворот вышло 6970 машин ЗАЗ-965. Важно отметить, что при этом в их числе было 1384 автомобиля в модификации 965Б; они имели ручное управление и предназначались для людей с ограниченными физическими возможностями.
Напомним, что ЗАЗ-965 был первым в стране серийным автомобилем, который имел расположенный сзади V-образный 4-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Рабочий объем мотора МеМЗ-965 составлял 748 см куб., мощность 23 л. с. Он позволял достигать скорости 80 км/ч.
«Запорожец» быстро завоевал популярность. Он привлекал своей относительно невысокой стоимостью – 18 тыс. рублей, что примерно соответствовало годовому заработку инженера иди высококвалифицированного рабочего. Кроме того, машины была весьма экономичной – эксплуатационный расход топлива составлял 7,3 л на 100 км, против 10 л у «Москвича-402» или «407».
Полноценная 4-местная машина была компактна и маневренна: длина ее составляла всего 3,33 м, а радиус поворота по колее наружного колеса – 5,0 м. Независимая подвеска всех колес, гладкое, без карданного вала днище, короткая база и 20-сантиметровый клиренс под задней осью обеспечивали неплохую проходимость.
В 1963 году начался выпуск модернизированной версии – ЗАЗ-965А. Она имела более мощный двигатель МеМЗ-966 – рабочим объемом 887 см куб., который развивал 27 л. с. Скорость возросла до 90 км/ч. А в 1966 году появилась машина с 30-сильным мотором МеМЗ-966А. В общей сложности до 1969 года включительно изготовили 322 166 автомобилей всех модификаций.