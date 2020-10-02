Первому украинскому легковому автомобилю исполнилось 60 лет

Сегодня, 1 октября, в Запорожье стартовал автопробег, посвященный 60-летию начала выпуска первых серийных автомобилей «Запорожец» — ЗАЗ-965

Особое место в истории Запорожского автомобилестроительного завода занимает 1960 год. Именно тогда были завершены заводские и межведомственные испытания «Запорожца» ЗАЗ-965 и он был рекомендован к серийному производству. Выпуск первой партии товарных автомобилей стартовал 1 октября 1960 года.

По этому поводу, 60 лет спустя, 1 октября 2020 года от известного запорожского Музея техники «Фаэтон» стартовал автопробег на легендарных автомобилях ЗАЗ-965.

Но вернемся к истории. До конца 1960 года завод изготовил 537 «Запорожцев», предназначенных для реализации. Нужно сказать, что поначалу автомобили собирали на небольшом, напольно-цепном конвейере, который в свое время предназначался для производимой предприятием сельхозтехники.

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ЗАЗ-965 раннего выпуска: 1961-1964 гг.

На следующий год, 15 августа был запущен главный конвейер, что позволило резко увеличить выпуск. До конца 1961 года из заводских ворот вышло 6970 машин ЗАЗ-965. Важно отметить, что при этом в их числе было 1384 автомобиля в модификации 965Б; они имели ручное управление и предназначались для людей с ограниченными физическими возможностями.

Машины раннего выпуска (1961 – 1962 гг.) отличались характерными вентиляционными прорезями на крышке моторного отсека

Напомним, что ЗАЗ-965 был первым в стране серийным автомобилем, который имел расположенный сзади V-образный 4-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Рабочий объем мотора МеМЗ-965 составлял 748 см куб., мощность 23 л. с. Он позволял достигать скорости 80 км/ч.

«Запорожец» быстро завоевал популярность. Он привлекал своей относительно невысокой стоимостью – 18 тыс. рублей, что примерно соответствовало годовому заработку инженера иди высококвалифицированного рабочего. Кроме того, машины была весьма экономичной – эксплуатационный расход топлива составлял 7,3 л на 100 км, против 10 л у «Москвича-402» или «407».

Полноценная 4-местная машина была компактна и маневренна: длина ее составляла всего 3,33 м, а радиус поворота по колее наружного колеса – 5,0 м. Независимая подвеска всех колес, гладкое, без карданного вала днище, короткая база и 20-сантиметровый клиренс под задней осью обеспечивали неплохую проходимость.

ЗАЗ-965 самого позднего выпуска: 1968-69 гг.

В 1963 году начался выпуск модернизированной версии – ЗАЗ-965А. Она имела более мощный двигатель МеМЗ-966 – рабочим объемом 887 см куб., который развивал 27 л. с. Скорость возросла до 90 км/ч. А в 1966 году появилась машина с 30-сильным мотором МеМЗ-966А. В общей сложности до 1969 года включительно изготовили 322 166 автомобилей всех модификаций.

 

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