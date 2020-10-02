Прощай, ископаемое топливо: электрокары заняли более 60 % рынка новых автомобилей в Норвегии

Распространение электрокаров достигло новой психологической планки в Норвегии: в сентябре на их долю пришлось более 60 % новых проданных автомобилей — всё благодаря благодаря новому VW ID.3. Норвегия уже давно является ведущим мировым рынком электромобилей. Страна поставила самую агрессивную цель по электрификации авто: к 2025 году на рынке не будут продаваться новые машины, работающие на ископаемом топливе.

Принимая во внимание, что средняя доля рынка электромобилей в мире в настоящее время составляет около 3 %, это действительно амбициозная цель, но страна уверенно идёт к её воплощению. Уже в прошлом году 56 % новых автомобилей в Норвегии были электрическими (полностью или гибридами).

В 2020 году анализировать рынок было труднее, поскольку из-за пандемии общие продажи автомобилей резко упали. Однако сейчас они восстановились, и в сентябре выросли на 40 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом более 60 % машин, проданных в Норвегии, были электрическими: «В прошлом месяце было зарегистрировано 15 552 автомобиля, и в целом доминировали электромобили с долей рынка 61,5 %, согласно данным Совета информации о дорожном движении (OFV). Это новый рекорд для Норвегии».

Стоит сказать, что значительный вклад в достижение этой цели внёс выпуск VW ID.3: в сентябре было продано 1989 таких автомобилей. Tesla Model 3 тоже довольно популярна: в сентябре Tesla поставила в Норвегию 1116 единицы Model 3. Наконец, достижению этой вехи в Норвегии также способствовал новый Polestar 2: этих электрокаров было продано 937 в прошлом месяце.

Таким образом, к концу года полностью электрические машины займут 65 % рынка в Норвегии, а с учётом гибридов — до 75 %. Так что цель отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году будет вполне достижима. В следующем году Volkswagen поставит больше вариантов ID.3 и нарастит отгрузки ID.4, а Tesla начнёт поставки Model Y в Европу.



