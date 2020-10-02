Прощай, ископаемое топливо: электрокары заняли более 60 % рынка новых автомобилей в Норвегии

Прощай, ископаемое топливо: электрокары заняли более 60 % рынка новых автомобилей в Норвегии

Распространение электрокаров достигло новой психологической планки в Норвегии: в сентябре на их долю пришлось более 60 % новых проданных автомобилей — всё благодаря благодаря новому VW ID.3. Норвегия уже давно является ведущим мировым рынком электромобилей. Страна поставила самую агрессивную цель по электрификации авто: к 2025 году на рынке не будут продаваться новые машины, работающие на ископаемом топливе.

Принимая во внимание, что средняя доля рынка электромобилей в мире в настоящее время составляет около 3 %, это действительно амбициозная цель, но страна уверенно идёт к её воплощению. Уже в прошлом году 56 % новых автомобилей в Норвегии были электрическими (полностью или гибридами).

В 2020 году анализировать рынок было труднее, поскольку из-за пандемии общие продажи автомобилей резко упали. Однако сейчас они восстановились, и в сентябре выросли на 40 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом более 60 % машин, проданных в Норвегии, были электрическими: «В прошлом месяце было зарегистрировано 15 552 автомобиля, и в целом доминировали электромобили с долей рынка 61,5 %, согласно данным Совета информации о дорожном движении (OFV). Это новый рекорд для Норвегии».

Прощай, ископаемое топливо: электрокары заняли более 60 % рынка новых автомобилей в Норвегии

Стоит сказать, что значительный вклад в достижение этой цели внёс выпуск VW ID.3: в сентябре было продано 1989 таких автомобилей. Tesla Model 3 тоже довольно популярна: в сентябре Tesla поставила в Норвегию 1116 единицы Model 3. Наконец, достижению этой вехи в Норвегии также способствовал новый Polestar 2: этих электрокаров было продано 937 в прошлом месяце.

Таким образом, к концу года полностью электрические машины займут 65 % рынка в Норвегии, а с учётом гибридов — до 75 %. Так что цель отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году будет вполне достижима. В следующем году Volkswagen поставит больше вариантов ID.3 и нарастит отгрузки ID.4, а Tesla начнёт поставки Model Y в Европу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГАПилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА
В Україні знайшли унікальний 73-річний BMW
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года на Киевщине составили более 17 тысяч админматериалов за превышение скорости
В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 6%В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 6%
Владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривенВладельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривен
Украинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 разУкраинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 раз
Wizz Air до конца марта 2021 года отменил более 10 маршрутов из УкраиныWizz Air до конца марта 2021 года отменил более 10 маршрутов из Украины
В сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилейВ сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилей
Киев до конца года получит 200 новых современных автобусовКиев до конца года получит 200 новых современных автобусов
Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%
ТОП-10 самых крутых автомобилей 90-хТОП-10 самых крутых автомобилей 90-х
В августе украинцы купили меньше новых автомобилейВ августе украинцы купили меньше новых автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости