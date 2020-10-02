Владельцев «евроблях» массово штрафуют на 170 000 грн

Многие украинские владельцы автомобилей на еврономерах не спешат их растамаживать, считая на основании данных из Сети, что до принятия закона о доступной растаможке полиция не будет их штрафовать, или, что это запрещено во время карантина. Но за нарушение таможенных правил их штрафуют на 170 000 грн, сообщает компания «Дорожный адвокат».

Причем, такие огромные штрафы за «евробляхи» - это не единичный случай, а массовое явление. Соответствующие решения принимают суды на основании материалов, которые им передают правоохранители и таможенники.

Например, в марте 2020 года Галицкий районный суд Львова признал автомобилиста виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса, и оштрафовал его на 170 000 гривен. А ведь он просто ездил на Peugeot 307 с иностранными номерами, правда, с нарушением сроков пребывания в Украине. Теперь ему придется заплатить штраф, который больше, чем стоимость машины.

В некоторых случаях автомобилисты даже не отделываются штрафом в 170 000 гривен. У них просто конфискуют автомобили в пользу государства. Такое наказание тоже предусматривает украинское законодательства.

Таким образом, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в любом случае раньше или позже будут оштрафованы, если у них нарушены сроки пребывания. Или при выезде из Украины, или во время регистрации.