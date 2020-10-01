Китайская EHang представила грузовой дрон-беспилотник. А до этого она сделала летающее такси и пожарную машину

Китайская компания EHang продолжает развивать линейку беспилотных воздушных дронов. На основе моторно-роторной схемы ранее созданного дрона EHang 216, который может перевозить до двух человек, разработан грузовой дрон для перевозки грузов на ближние и средние дистанции. Модель EHang 216L способна нести по воздуху до 200 кг полезной нагрузки. О дальности полёта в пресс-релизе не сообщается, но, судя по предыдущей информации, речь идёт о доставке на расстояния до 50 км.

Китайская EHang представила грузовой дрон-беспилотник. А до этого она сделала летающее такси и пожарную машину

Воздушный грузовой беспилотный дрон EHang 216L

Воздушный автономный грузовик EHang 216L использует ту же схему расположения двигателей, что и аэротакси EHang 216 — 16 электродвигателей со своими винтами на восьми стойках. Подобная схема предоставляет достаточную избыточность на случай отказа части электромоторов или части силовой (аккумуляторной) установки. Грузовик лишился кабины для пассажиров и получил отсек для грузов. Ничего лишнего.

Вес в 200 кг представляется небольшим для транспортировки в городских условиях, но воздушная доставка теоретически может быть осуществлена по прямой, что важно для перевозки чего-то крайне необходимого в кратчайшие сроки. Также воздушная доставка грузов окажется крайне полезной в гористой местности, где дороги настолько непредсказуемы, что расстояние в пределах прямой видимости можно преодолевать часами. От воздушной логистики, например, могут выиграть производители чая.

Впрочем, сценариев эффективного использования воздушных грузовых дронов достаточно много. По данным аналитиков Frost & Sullivan, глобальный рынок городской воздушной логистики к 2023 году может вырасти до $46 млрд в год (расчётный среднегодовой темп роста составит 740 %) Китай, в частности, обещает стать крупнейшим региональным рынком в мире с долей порядка 45 % мирового рынка воздушных беспилотных логистических услуг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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