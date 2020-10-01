Китайцы показали кроссовер в стиле Jeep

Китайские автопроизводители продолжают копировать модели известных мировых брендов. На этот раз они сделали копию американского кроссовера Jeep Compass. Называется она Beijing BJ30.

Beijing BJ30 официально представили на Пекинском автосалоне, который не отменили из-за пандемии коронавируса.

Нужно отметить, что BJ30 – это новая версия кроссовера Beijing BJ20. Они удивительным образом похожи на одну из моделей американской компании Jeep. Впрочем, BJ30 уже не так сильно напоминает оригинальный американский кроссовер. Его предшественник на него был похож гораздо больше.

Длина Beijing BJ30 составляет 4 505 мм, а колесная база – 2 675 мм. Значит, по своим размерам он сопоставим с таким популярным кроссовером, как Kia Sportage.

Двигатель остался прежним. Это 1,5 л турбомотор мощностью 156 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с CVT. Привод только передний.

Продажи новой китайской копии американского кроссовера Jeep Compass начнутся в октябре 2020 года. Сколько эта новинка будет стоить – пока не известно.