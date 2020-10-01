Киевская таможня конфисковала восемь б/у авто из США в пользу государства

Киевская таможня не пропустила в Украину автовоз, в котором находились б/у автомобили, купленные украинцами в США. Причина – поддельные документы. Все машины конфискованы в пользу государства.

Киевская таможня конфисковала восемь б/у авто из США в пользу государства

Все восемь б/у авто прибыли из США морским путем в Одесский морской порт. Их должны были растаможить сотрудники Киевской таможни. Однако, при проверке документов оказалось, что они имеют следы подделки.

Продавцом всех автомобилей являлась американская компания из штата Индиана. Украинские таможенники сделали соответствующий запрос в США. Оказалось, что эта компания не имеет никакого отношения к автомобилям, которые задержала Киевская таможня. Счета-фактуры поддельные.

Киевская таможня конфисковала восемь б/у авто из США в пользу государства

Таможня пригласила получателей машин и таможенного брокера явиться для дачи пояснений. Однако, никто на это приглашение не ответил. В отношении них составлены протоколы за нарушение Таможенного кодекса. Наказание для них определит суд.

Все восемь автомобилей общей стоимостью около 40 тысяч долларов конфискованы в пользу государства. Среди них есть, например, три Toyota Camry.


: Максимов Віталій, Тудей

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