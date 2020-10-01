На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“

В Харькове полиция изъяла у 37-летнего местного жителя автомобиль, который был стилизован под украинскую полицейскую машину, но при этом имел на кузове надпись "Полюція".

На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“

28 сентября при мониторинге социальной сети Инстаграм на аккаунте пользователя Orjeunesse нашли фотографию автомобиля с символикой, похожей на полицейскую. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

Днем 30 сентября харьковская полиция получила сообщение, что возле одного из торговых центров обнаружен автомобиль с наклейками, похожими на полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли машину и поместили её на специальную площадку ГУНП в Харьковской области. Владельцем автомобиля оказался 37-летний харьковчанин. Следствие продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что автомобиль с надписью "Полюція" принадлежит известному украинскому блогеру, который часто подшучивает над полицейскими.


: Максимов Віталій, Тудей

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