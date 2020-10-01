На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“

В Харькове полиция изъяла у 37-летнего местного жителя автомобиль, который был стилизован под украинскую полицейскую машину, но при этом имел на кузове надпись "Полюція".

28 сентября при мониторинге социальной сети Инстаграм на аккаунте пользователя Orjeunesse нашли фотографию автомобиля с символикой, похожей на полицейскую. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

Днем 30 сентября харьковская полиция получила сообщение, что возле одного из торговых центров обнаружен автомобиль с наклейками, похожими на полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли машину и поместили её на специальную площадку ГУНП в Харьковской области. Владельцем автомобиля оказался 37-летний харьковчанин. Следствие продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что автомобиль с надписью "Полюція" принадлежит известному украинскому блогеру, который часто подшучивает над полицейскими.