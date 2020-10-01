В Україні знову хочуть переписати ПДР: що зміниться

В Україні можуть внести зміни до ПДР. Йдеться про швидкісний режим на різних дорогах.

Про це повідомив заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв на своїй сторінці у Facebook.

Експерт наголошує, що скоро в ПДР може змінитися Пункт 12.4., а саме «у населених пунктах дозволяється рух із швидкістю:

а) на магістральних дорогах – не більше 100 км/год;

б) на магістральних вулицях загальноміського значення – не більше 80 км/год;

в) на магістральних вулицях районного значення – не більше 60 км/год;

г) на вулицях і дорогах місцевого значення – не більше 50 км/год».

Один з користувачі зазначив, що проблема полягає в тому, що українці не дотримуються тих правил, які є.

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