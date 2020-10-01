МАУ временно прекращает выполнение рейсов в Тель-Авив

МАУ с 4 октября временно прекращает выполнение рейсов Харьков-Тель-Авив-Харьков и с 8 октября — Днепр-Тель-Авив-Днепр. Об этом говорится в сообщении компании.

МАУ временно прекращает выполнение рейсов в Тель-Авив
Фото: epravda.com.ua

Авиакомпания Международные Авиалинии откладывает начало выполнения рейсов Киев-Брюссель-Киев и Киев-Дюссельдорф-Киев до 24 октября 2020 года.

Причина корректировки

Пересмотр расписания полетов в конце летней навигации связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации.

Также на решение повлияло ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября по 11 октября.

Данные обстоятельства также вызвали просмотр частот еще на нескольких рейсах:

  • рейсы Киев-Тель-Авив-Киев будут выполняться с исключением частоты по вторникам. В соответствии остальных частот по расписанию — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям;
  • рейсы Одесса-Тель-Авив-Одесса будут выполняться по четвергам.

Управление бронированием

Пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.

Ранее сообщалось

  • МАУ обновила программу полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений стран «шенгенской зоны» и других стран мира.

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