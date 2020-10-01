В Одессе экстренно сел самолет ВВС США

Во время инцидента никто не пострадал.

В Одессе экстренно сел самолет ВВС США
Фото: Укрінформ

В аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет США.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, 30 сентября, во время планового полета с авиабазы Рамштайн военно-транспортный самолет ВВС США совершил аварийную посадку в аэропорту "Одесса", - говорится в сообщении.

После поступления информации от экипажа о технической неисправности, все спасательные службы аэропорта были переведены в состояние повышенной готовности.

Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас технические службы занимаются устранением неисправности.

По данным "Укринформа", самолет экстренно сел из-за неисправности одного из четырех двигателей.

Напомним, 25 сентября под Харьковом разбился военный самолет. 26 человек погибло.

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