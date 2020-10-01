В Укрзализныце заявили, что получили только 21% компенсации за перевозку льготников

УЗ недоплатили 150 млн грн компенсации.

В Укрзализныце заявили, что получили только 21% компенсации за перевозку льготников
Фото: ucraine.info

В АО "Укрзализныця" заявили, что в течение 8 месяцев 2020 года получили только 21% компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий пригородным железнодорожным транспортом.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Всего за январь-август региональные филиалы Укрзализныци предоставили услуг по перевозке пассажиров льготных категорий на сумму более 190 млн грн, а компенсировано лишь 40 млн грн", - говорится в сообщении.

Антилидерами возмещения расходов Укрзализныци за перевозку пригородным транспортом пассажиров льготных категорий стали г. Киев (компенсировано 0% от суммы предоставленных услуг - 19,2 млн грн), Черновицкая область (компенсировано 1,7% от суммы предоставленных услуг - 758 тыс. грн), Харьковская (9,8% от суммы 25,8 млн грн), Львовская (11,2% от суммы 17 млн грн) и Тернопольская (12,7% от суммы 9,3 млн грн) области.

"На сегодняшний день, согласно законодательству Украины, существует 17 категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. В соответствии с бюджетным кодексом, компенсировать расходы за такие перевозки должны органы местной власти. За 8 месяцев мы перевезли более 11 млн таких пассажиров или 41% от общего количества, за которые недополучено компенсаций 150 млн грн. Это средства, которые Укрзализныця могла бы направить на ремонт подвижного состава, повышение уровня комфорта и даже приобретение новых поездов", - пояснил директор Департамента пригородных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Болдов.

Укрзализныця отметила, что часто в бюджетах районных советов и администраций, а также городских советов и объединенных территориальных общин закладываются суммы компенсаций, не соответствующие реальным затратам за предоставление этой услуги.

Фото: пресс-служба УЗ

Напомним, 27 сентября "Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" Сбербанку. Речь идет о 68 млн долларов.

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