Кличко анонсировал открытие двух путепроводов в Киеве

По его словам, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет.

На следующей неделе в Киеве откроют обновленные путепроводы на пересечении Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей, пишет пресс-служба.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным крупным объектам - путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, - сказал мэр. - Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения и настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Поскольку, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - сообщил Кличко.

Также, по словам мэра, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию.

Уложили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него на 5 лет.

Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.

Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1000 километров дорог.