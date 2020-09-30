Киевский бронетанковый завод досрочно выполнил контракт на ремонт бронетранспортеров (фото)

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило оборонный заказ на ремонт бронетранспортеров БТР-80. В рамках контракта заказчик получил 9 бронетранспортеров, которые прошли капитальный ремонт на КБТЗ.

Об этом KV стало известно из сообщения госконцерна “Укроборонпром”.

"Мы восстановили боеспособность всех систем и агрегатов бронетранспортеров, заменили неисправные приборы и узлы, проверили работу вооружения – теперь эти БТР готовы к выполнению новых боевых задач! Пытались восстановить машины как можно быстрее, чтобы они попали в боевые части еще до Дня Защитника", – сообщил директор Киевского бронетанкового завода Владимир Синявский.

Отмечается, что бронетранспортер БТР-80 – боевая колесная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава механизированного подразделения и предоставления огневой поддержки во время боя.

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.

Как сообщала KV , в прошлом году следователи Управления по расследованию военных преступлений Госбюро расследований предупредили растрату государственных средств должностными лицами ГП “Киевский бронетанковый завод” на сумму более 9 млн гривен.

Фото: “Укроборонпром”