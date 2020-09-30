В ГБР опровергли информацию об отказе двигателя Ан-26, потерпевшего катастрофу под Харьковом

В Государственном бюро расследований считают недостоверной информацию об отказе двигателя самолета, потерпевшего катастрофу близ Харькова.

Об этом сообщил руководитель главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский.

"Была информация о снижении давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, - не соответствует действительности", - цитирует Борчаковского Интерфакс-Украина.

В то же время он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливают во время проведения технического расследования, которое осуществляет главная инспекция Министерства обороны.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал вечером 25 сентября на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуева. После падения самолет загорелся. Из 27 человек на борту (20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа) выжил только один курсант - Вячеслав Золочевский. Он находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести. Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы Ан-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом о землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Бортовые самописцы самолета начали расшифровывать 28 сентября.