В центре Кропивницкого фура влетела в троллейбус с пассажирами

В центре Кропивницкого сегодня произошла масштабная ДТП, в которой чудом обошлось без человеческих жертв, сообщает UA:Кропивницький.

Троллейбус не спеша ехал своим маршрутом, когда в него внезапно влетел грузовик. От мощного удара троллейбус вынесло на тротуар. Однако этим все не обошлось. Всей своей громадой он врезался в столб и снес его. Очевидцы произошедшего говорят: удар был такой силы, что тряхнуло даже соседние дома.

"Думала, что кто-то в дом заехал. Такой грохот был сильный, что я со стула вскочила, выскочила на улицу. Я так перепугалась. Соседи тоже выскочили", - сообщила одна из жительниц окрестных домов.

Самое отрадное и удивительное в этой истории, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Людей спасли карантинные меры: в троллейбусе не было стоячих пассажиров, все сидели по местам. Более того, никто даже не получил ушибов, успели лишь перепугаться. Единственный пострадавший - водитель троллейбуса. При столкновении с опорой его выбросило из водительского кресла, и мужчина сильно ударился головой. Сейчас он в больнице. К счастью, голова осталась цела, и сейчас врачи подозревают у него только сотрясение мозга.

Правда, жители окружающих домов лишились электричества после того, как троллейбус снес опору.

Водитель фуры, совершивший это ДТП, своей вины не отрицает. Мужчина говорит, что сам он не местный, с городом он не знаком. Центральная трасса оказалась перекрытой из-за ремонта. Поэтому ему пришлось плутать незнакомыми узкими улочками. На какое-то мгновение он отвлекся и… не заметил троллейбуса.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми. Полиция сейчас уточняет все обстоятельства этой аварии. А в муниципалитете, тем временем, решают, чем заменить пострадавшую машину, пока она будет в ремонте.

Напомним, в Полтавской области не разминулись на дороге две фуры. Там, к сожалению, столкновение не обошлось без жертв: в ДТП погиб 46-летний водитель одной из фур.