В центре Кропивницкого фура влетела в троллейбус с пассажирами

В центре Кропивницкого сегодня произошла масштабная ДТП, в которой чудом обошлось без человеческих жертв, сообщает UA:Кропивницький.

Масштабное ДТП в центре Кропивницкого: огромная фура влетела в троллейбус с пассажирами

Троллейбус не спеша ехал своим маршрутом, когда в него внезапно влетел грузовик. От мощного удара троллейбус вынесло на тротуар. Однако этим все не обошлось. Всей своей громадой он врезался в столб и снес его. Очевидцы произошедшего говорят: удар был такой силы, что тряхнуло даже соседние дома.

Масштабное ДТП в центре Кропивницкого: огромная фура влетела в троллейбус с пассажирами

"Думала, что кто-то в дом заехал. Такой грохот был сильный, что я со стула вскочила, выскочила на улицу. Я так перепугалась. Соседи тоже выскочили", - сообщила одна из жительниц окрестных домов.

Самое отрадное и удивительное в этой истории, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Людей спасли карантинные меры: в троллейбусе не было стоячих пассажиров, все сидели по местам. Более того, никто даже не получил ушибов, успели лишь перепугаться. Единственный пострадавший - водитель троллейбуса. При столкновении с опорой его выбросило из водительского кресла, и мужчина сильно ударился головой. Сейчас он в больнице. К счастью, голова осталась цела, и сейчас врачи подозревают у него только сотрясение мозга.

Масштабное ДТП в центре Кропивницкого: огромная фура влетела в троллейбус с пассажирами

Правда, жители окружающих домов лишились электричества после того, как троллейбус снес опору.

Водитель фуры, совершивший это ДТП, своей вины не отрицает. Мужчина говорит, что сам он не местный, с городом он не знаком. Центральная трасса оказалась перекрытой из-за ремонта. Поэтому ему пришлось плутать незнакомыми узкими улочками. На какое-то мгновение он отвлекся и… не заметил троллейбуса.

Масштабное ДТП в центре Кропивницкого: огромная фура влетела в троллейбус с пассажирами

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми. Полиция сейчас уточняет все обстоятельства этой аварии. А в муниципалитете, тем временем, решают, чем заменить пострадавшую машину, пока она будет в ремонте.

Напомним, в Полтавской области не разминулись на дороге две фуры. Там, к сожалению, столкновение не обошлось без жертв: в ДТП погиб 46-летний водитель одной из фур.


: Марченко Любов, Тудей

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