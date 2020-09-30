В Кривом Роге начали бастовать железнодорожники

С 3 сентября в городе бастуют шахтеры.

В Кривом Роге начали бастовать железнодорожники
Фото: mtu.gov.ua

Железнодорожники Криворожского локомотивного депо 29 сентября начали акцию протеста. Рабочие депо объявили так называемую "итальянскую забастовку", которая предусматривает тщательное и скрупулезное, до мелочей, соблюдение работниками всех должностных инструкций. Железнодорожники не выпускают из депо подвижной состав, заявляя о его технической неисправности.

Об этом Радио Свобода рассказал председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского депо Вячеслав Федоренко.

"Работники заявили, что создалась ситуация, которая угрожает безопасности движения и охране труда. Локомотивные бригады депо не принимают локомотивы в эксплуатацию, обнаруживают технические неисправности локомотивов и вагонов, которыми перевозят грузы. Подвижной состав нуждается в ремонте, как того требует инструкция по охране труда. Цель этой акции - донести до общественности и работодателя, что с нашими правами надо считаться, и сплотить коллектив для дальнейшей борьбы за наши права", - сказал Вячеслав Федоренко.

Еще 17 сентября представители профсоюза локомотивного депо в открытом обращении заявили о нарушении трудового законодательства об оплате труда, условий труда и пенсионного обеспечения. Они определили срок - до 29 сентября, когда должны быть выполнены их требования по оплате труда и улучшению условий работы. Среди главных требований рабочих к руководству "Укрзализныци" - 25%-ное повышение заработной платы и ремонт устаревшего подвижного состава.

В Кривом Роге с 3 сентября продолжается подземный протест горняков шахт ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Среди их требований - повышение минимальной зарплаты на предприятии до уровня 1000 евро, диалог с администрацией с участием профсоюзов, отказ от преследований тех, кто принимал участие в акции протеста.

24 сентября "Кривбассжелезрудком" остановил работу из-за забастовки шахтеров. В администрации предприятия назвали требования протестующих "заведомо невыполнимыми" и обратились в правоохранительные органы с просьбой принудительно прекратить "нарушение законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия".

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