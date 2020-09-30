Tesla предложит две разные модели доступных электромобилей

Одним из самых запоминающихся заявлений главы Tesla на прошлой неделе стало обещание наладить выпуск электромобиля стоимостью $25 000, сохраняя при этом доходность бизнеса. На этой неделе Илон Маск (Elon Musk) пояснил, что на площадках в Германии и Китае будет налажен выпуск двух разных электромобилей этой ценовой категории, отношения к Model 3 они иметь не будут.

Tesla предложит две разные модели доступных электромобилей

Источник изображения: Electrek

Эти комментарии Маск сделал в переписке на страницах Twitter, как поясняет ресурс Electrek. Ему пришлось заострить внимание на том, что Tesla не собирается снижать стоимость электромобиля Model 3 до $25 000, а вместо этого разработает две новые модели, которые будут выпускаться на предприятиях в Шанхае и Берлине соответственно. По всей видимости, одна из новинок будет более компактным по сравнению с Model 3 хэтчбеком, а вторая будет напоминать небольшой кроссовер. Как модели распределятся по производственным площадкам, не уточняется, но их конструкция и характеристики будут адаптированы к особенностям двух указанных предприятий. Скорее всего, аккумуляторы для новых электромобилей будут производиться в непосредственной близости от места их сборки.

Разработкой новых недорогих электромобилей займутся профильные центры в Берлине и Шанхае, как уточнил Илон Маск. Если опираться на недавние высказывания главы Tesla, выпуск одной из этих машин должен быть налажен за три года. Многое будет зависеть от способности Tesla предложить более доступные тяговые аккумуляторы в достаточных количествах, поскольку сейчас батареи определяют до 30 % себестоимости электромобиля. Для рынков за пределами США компания также готовит более компактный пикап, как сообщалось ранее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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