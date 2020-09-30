С 1 октября у водителей появятся новые обязанности

С 1 октября у всех украинских водителей появятся новые обязанности, за неисполнение которых грозит штраф. В частности, нужно будет за пределами городов с сёл включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

С 1 октября у водителей появятся новые обязанности

Соответствующие требования предусмотрены пунктом 9.8 Правил дорожного движения. За нарушение - административная ответственность в виде штрафа в размере 425 гривен.

Предполагается, что включенные фары или ходовые огни позволяют встречным водителям своевременно увидеть на дороге автомобиль и избежать ДТП.

Такие обязанности будут у водителей до 1 мая. То есть в период, когда на трассах из-за плохих погодных условия чаще всего происходят ДТП.

Между тем, юристы компании «Дорожный адвокат» утверждают, что полиция не имеет право штрафовать за то, что с 1 октября по 1 мая водители не включают вне населенных пунктов ближний свет фар.

Они исходят из того, что ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления.

Значит, движение без включенных фар будет нарушением, но ответственность за него наступает по ст. 125 Кодекса, как за «другие нарушения правил дорожного движения». То есть правоохранители могут сделать водителю только предупреждение.


: Максимов Віталій, Тудей

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