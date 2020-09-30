Обыватели не осознали грандиозность аккумуляторных планов Tesla, чем расстроили Илона Маска

Обыватели не осознали грандиозность аккумуляторных планов Tesla, чем расстроили Илона Маска

Прошедшее на прошлой неделе мероприятие «День батареи Tesla» два раза переносилось, но всё равно ожидалось с большим нетерпением. Название мероприятие, многочисленные намёки и даже прямая речь причастных к делам Tesla намекали, что в производстве аккумуляторных батарей грядут большие перемены. К сожалению, выступление Маска на Tesla Battery убедило в этом далеко не всех. Новости встретили с интересом, но прохладно.

В интервью, которое Маск на днях дал блогеру Каре Свишер (Kara Swisher), глава Tesla назвал освещение в СМИ материалов Tesla Battery Day «грустным». По его словам, большинство людей не поняли сказанного, и это нашло отражение в их отношении к мероприятию.

Более того, Маск посетовал, что «умные люди с Уолл-стрит обычно не имеют ни малейшего представления о производстве и о том, насколько оно сложно». Он продолжил: «Они думают, что как только вы придумаете прототип, это самая сложная часть, а все остальное — тривиальное копирование. Это не так. Возможно, это 1 % проблемы. Крупномасштабное производство, особенно новой технологии, на 1000–10 000 % сложнее, чем прототип».

Как мы представляем, всё сказанное выше можно отнести не только к «людям с Уолл-стрит», и в массовом сознании всё ближе к тому, как заявил Маск. Тем не менее, трансляцию Tesla Battery Day в YouTube посмотрели свыше трёх млн человек. Это как раз показывает интерес к деятельности Tesla и отношение к ней обывателей, а не «людей с Уолл-стрит». Другое дело, что массовому сознанию и прессе явный прогресс более важен, чем обещание перспективы. Тем более, такой далёкой, о которой говорил глава Tesla, — до конца десятилетия или около того. Неудивительно, что СМИ встретили такие планы прохладно.

Впрочем, даже трезвые публикации горячие головы склонны расценивать как проявление нездорового скептицизма. И кто бы в чём не разочаровывался, нельзя не отметить главное, Tesla толкает рынок к электромобилям настолько, насколько это у неё получается. Остаётся пожелать ей терпения и удачи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В семействе Renault Megane появится кроссоверВ семействе Renault Megane появится кроссовер
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla предложит две разные модели доступных электромобилейTesla предложит две разные модели доступных электромобилей
Пьяный водитель под Киевом протаранил Tesla с ребенком и въехал в маршруткуПьяный водитель под Киевом протаранил Tesla с ребенком и въехал в маршрутку
Tesla за $25 тысяч. Что пообещал Маск на Battery DayTesla за $25 тысяч. Что пообещал Маск на Battery Day
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам. Виноват сбой в дата-центреВладельцы Tesla лишились доступа к машинам. Виноват сбой в дата-центре
Умопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 годаУмопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 года
Владельца Tesla арестовали за сон за рулём на скорости 150 км/чВладельца Tesla арестовали за сон за рулём на скорости 150 км/ч
Tesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и АзиюTesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и Азию
Брешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в ЕвропеБрешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в Европе
До конца года Tesla может наладить экспорт электромобилей китайской сборкиДо конца года Tesla может наладить экспорт электромобилей китайской сборки
10-летие Tesla. Как компания затмила автогигантов10-летие Tesla. Как компания затмила автогигантов
Последние новости
Подгружаем последние новости