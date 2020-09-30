Обыватели не осознали грандиозность аккумуляторных планов Tesla, чем расстроили Илона Маска

Прошедшее на прошлой неделе мероприятие «День батареи Tesla» два раза переносилось, но всё равно ожидалось с большим нетерпением. Название мероприятие, многочисленные намёки и даже прямая речь причастных к делам Tesla намекали, что в производстве аккумуляторных батарей грядут большие перемены. К сожалению, выступление Маска на Tesla Battery убедило в этом далеко не всех. Новости встретили с интересом, но прохладно.

В интервью, которое Маск на днях дал блогеру Каре Свишер (Kara Swisher), глава Tesla назвал освещение в СМИ материалов Tesla Battery Day «грустным». По его словам, большинство людей не поняли сказанного, и это нашло отражение в их отношении к мероприятию.

Более того, Маск посетовал, что «умные люди с Уолл-стрит обычно не имеют ни малейшего представления о производстве и о том, насколько оно сложно». Он продолжил: «Они думают, что как только вы придумаете прототип, это самая сложная часть, а все остальное — тривиальное копирование. Это не так. Возможно, это 1 % проблемы. Крупномасштабное производство, особенно новой технологии, на 1000–10 000 % сложнее, чем прототип».

Как мы представляем, всё сказанное выше можно отнести не только к «людям с Уолл-стрит», и в массовом сознании всё ближе к тому, как заявил Маск. Тем не менее, трансляцию Tesla Battery Day в YouTube посмотрели свыше трёх млн человек. Это как раз показывает интерес к деятельности Tesla и отношение к ней обывателей, а не «людей с Уолл-стрит». Другое дело, что массовому сознанию и прессе явный прогресс более важен, чем обещание перспективы. Тем более, такой далёкой, о которой говорил глава Tesla, — до конца десятилетия или около того. Неудивительно, что СМИ встретили такие планы прохладно.

Впрочем, даже трезвые публикации горячие головы склонны расценивать как проявление нездорового скептицизма. И кто бы в чём не разочаровывался, нельзя не отметить главное, Tesla толкает рынок к электромобилям настолько, насколько это у неё получается. Остаётся пожелать ей терпения и удачи.



