Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти мужчины в столичной подземке

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины в столичной подземке 28 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вчера вечером в дежурную часть управления полиции в метрополитене обратился мужчина и сообщил, что во время движения вагона с крыши упал неизвестный мужчина. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и врачей.

Правоохранители прибыли на место происшествия и опросили свидетелей и очевидцев.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он двинулся, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» было снято напряжение и остановлено движение. Кроме того, при осмотре места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это - 29-летний житель города Ужгород", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство. Правоохранители проверяют все версии по поводу смерти мужчины.