Владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривен

С начала года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевской области 9,3 млн гривен транспортного налога. Половину этой суммы уплатили физические лица.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области.

Отмечается, что юридические лица перечислили в местные бюджеты 4,8 млн гривен, а 4,5 млн гривен – физические лица.

“Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что за автомобили приобретенные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства. Транспортный налог уплачивается физическими лицами по месту регистрации объектов налогообложения в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Напомним, с начала года налогоплательщики Киевщины перечислили в 590,4 млн гривен военного сбора. По сравнению с прошлогодним показателем эта сумма выросла на 3% или 18 млн гривен.

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