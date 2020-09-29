Владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривен

Владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривен

С начала года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевской области 9,3 млн гривен транспортного налога. Половину этой суммы уплатили физические лица. 

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области.

Отмечается, что юридические лица перечислили в местные бюджеты 4,8 млн гривен, а 4,5 млн гривен – физические лица.

“Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что за автомобили приобретенные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства. Транспортный налог уплачивается физическими лицами по месту регистрации объектов налогообложения в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Напомним, с начала года налогоплательщики Киевщины перечислили в 590,4 млн гривен военного сбора. По сравнению с прошлогодним показателем эта сумма выросла на 3% или 18 млн гривен. 

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В семействе Renault Megane появится кроссоверВ семействе Renault Megane появится кроссовер
Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГАПилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА
Блок рекламы


Похожие новости
Українським депутатам куплять автомобілів на 12,6 мільйонів гривеньУкраїнським депутатам куплять автомобілів на 12,6 мільйонів гривень
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам. Виноват сбой в дата-центреВладельцы Tesla лишились доступа к машинам. Виноват сбой в дата-центре
Украинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 разУкраинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 раз
Wizz Air до конца марта 2021 года отменил более 10 маршрутов из УкраиныWizz Air до конца марта 2021 года отменил более 10 маршрутов из Украины
В сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилейВ сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилей
ТОП-10 самых крутых автомобилей 90-хТОП-10 самых крутых автомобилей 90-х
Владельцы "евроблях" собрались на протест под РадойВладельцы "евроблях" собрались на протест под Радой
В августе украинцы купили меньше новых автомобилейВ августе украинцы купили меньше новых автомобилей
В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилейЗа полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости