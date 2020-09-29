В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими

Водитель автомобиля «Chery» не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое пассажиров легковушки, 15-летний водитель и еще один пассажир получили травмы. Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

28 сентября в 19:15 в отделение полиции в городе Пологи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля «Chery» 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один мужчина 1981 года рождения умер в "карете" скорой помощи. Водителя и пассажира 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Одесской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще трое - пострадали. Всего в легковушке находилось шесть человек.