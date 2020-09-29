Hyundai показала спортивный концепт-карт RM20e с электродвигателем мощностью 810 л. с.

Компания Hyundai представила в ходе автошоу Beijing International Automotive Exhibition 2020 в Пекине прототип гоночного спортивного электромобиля Electrified RM20e Racing Midship (RM20e). Он основан на платформе RM для разработки будущих автомобилей под брендом N. Как сообщается, при его создании конструкторы черпали вдохновение в электрифицированном гоночном автомобиле категории «туринг» (TCR) с задним приводом.

RM20e оснащён электромотором мощностью 596 кВт (810 л. с.) и крутящим моментом 960 Нм. Ожидается, что он будет развивать скорость с 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и с 0 до 200 км/ч — за 9,88 секунды. Прототип со среднемотороной компоновкой RM20e сочетает в себе мощность, баланс, торможение и уровень сцепления с дорогой гоночного автомобиля с бесшумностью и динамичностью обычного авто.

В 2012 году Hyundai запустила реализации проекта RM по разработке с использованием новых высокопроизводительных технологий автоспорта моделей N. С момента запуска проекта был создан ряд моделей серии RM, включая: RM14, RM15, RM16 и RM19. В 2019 году был разработан первый гоночный электромобиль Hyundai для серии электрических туристических автомобилей eTCR: Veloster N eTCR, представленный на Франкфуртском автосалоне.

Прототипы RM используются для испытаний передовых технологий, поиска путей увеличения производительности и их усовершенствования с целью последующего применения в будущих моделях автомобилей семейства Hyundai N.



