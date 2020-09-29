В ГБР рассказали новые детали расследования авиакатастрофы AН-26 под Чугуевом

Досудебное расследование продолжается.

В ГБР рассказали новые детали расследования авиакатастрофы AН-26 под Чугуевом
Фото: ДСНС України

Государственное бюро расследований допросило более 40 свидетелей по делу о падении в Харьковской области транспортного самолета AН-26Ш с военнослужащими и курсантами Харьковского университета ВС ВСУ им. Ивана Кожедуба.

Об этом сообщает

пресс-служба ГБР.

"Расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведены такие следственные действия

  • осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);
  • осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
  • назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
  • получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;
  • допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;
  • обеспечено отнятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
  • назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • истребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
  • подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

"После проведения всех экспертиз по идентификации погибших их тела будут возвращены их родственникам в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ведомстве.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил України упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух выживших курсантов. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант, Вячеслав Золочевский, находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы Ан-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Вчера изъяли бортовые самописцы самолета. Сегодня начали их расшифровывать. 28 сентября также начнут забор у родственников погибших образцов для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.

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