В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипед

В Киеве патрульные задержали 38-летнего жителя Киевской области за попытку украсть прокатный велосипед. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы патрульной полиции Киева .

Сегодня ночью на линию 102 поступил вызов от работников охранной фирмы. Они заметили мужчину на бульваре Кольцова, который тянул за собой прокатный велосипед с заблокированным колесом.

Патрульные немедленно прибыли на место вызова, а неподалеку действительно обнаружили мужчину с велосипедом. Им оказался 38-летний житель Киевской области.

Объяснить, для чего прихватил велосипед, мужчина не смог.

Патрульные задержали гражданина, на место вызвали следственно-оперативную группу Святошинского района.

Как сообщала KV , в конце июля оперативники полиции Киева задержали мужчину, который похитил из проката велосипед. Им оказался уроженец Херсонской области, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет заключения.

Фото: патрульная полиция Киева