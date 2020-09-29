В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипед
В Киеве патрульные задержали 38-летнего жителя Киевской области за попытку украсть прокатный велосипед. Объяснить свои действия мужчина не смог.
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Сегодня ночью на линию 102 поступил вызов от работников охранной фирмы. Они заметили мужчину на бульваре Кольцова, который тянул за собой прокатный велосипед с заблокированным колесом.
Патрульные немедленно прибыли на место вызова, а неподалеку действительно обнаружили мужчину с велосипедом. Им оказался 38-летний житель Киевской области.
Объяснить, для чего прихватил велосипед, мужчина не смог.
Патрульные задержали гражданина, на место вызвали следственно-оперативную группу Святошинского района.
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Фото: патрульная полиция Киева