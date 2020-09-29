В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипед

В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипед

В Киеве патрульные задержали 38-летнего жителя Киевской области за попытку украсть прокатный велосипед. Объяснить свои действия мужчина не смог. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы патрульной полиции Киева

Сегодня ночью на линию 102 поступил вызов от работников охранной фирмы. Они заметили мужчину на бульваре Кольцова, который тянул за собой прокатный велосипед с заблокированным колесом.

Патрульные немедленно прибыли на место вызова, а неподалеку действительно обнаружили мужчину с велосипедом. Им оказался 38-летний житель Киевской области. 

Объяснить, для чего прихватил велосипед, мужчина не смог.

Патрульные задержали гражданина, на место вызвали следственно-оперативную группу Святошинского района.

Как сообщала KV, в конце июля оперативники полиции Киева задержали мужчину, который похитил из проката велосипед. Им оказался уроженец Херсонской области, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет заключения.

Фото: патрульная полиция Киева 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В семействе Renault Megane появится кроссоверВ семействе Renault Megane появится кроссовер
Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГАПилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА
Блок рекламы


Похожие новости
На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября (схема)На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября (схема)
За неделю в Киеве произошло 828 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве произошло 828 ДТП (инфографика)
Реконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будутРеконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будут
За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)
В Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 годуВ Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 году
Завтра, 23 сентября, в Киеве будет перекрыт выезд с проспекта Бандеры на Богатырскую (схема объезда)
В Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиковВ Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиков
Центральный автовокзал в Киеве планируют модернизироватьЦентральный автовокзал в Киеве планируют модернизировать
Разбитые украинские патрульные авто идут на запчасти для «битков» из СШАРазбитые украинские патрульные авто идут на запчасти для «битков» из США
В Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонтаВ Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонта
Последние новости
Подгружаем последние новости