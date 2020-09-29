На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября (схема)
На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября. Там начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов.
Об этом
“На Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября. На Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что работы ведутся в направлении просп. Бажана.
В течение 29 сентября будут выполняться работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение будет частично ограничено крайней правой полосой.
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Фото: соцсети