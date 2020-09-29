Украинцам приходят поддельные «письма счастья»: как отличить фикцию

Украинцы массово получают поддельные постановления о нарушении скоростного режима с требованием оплатить штраф. Получателями «писем счастья» становятся даже те, кто не владеет автомобилем. Кто этим занимается и где мошенники берут персональные данные граждан, выясняли корреспонденты программы «Сегодня» на телеканале «Украина».

Киевлянка Людмила Липинская получила квитанцию о наложении штрафа за превышение скорости, что её очень удивило. Дело в том, что у женщины никогда не было ни авто, ни водительских прав, да и за руль она ни разу в жизни не садилась.

Само собой, ничего оплачивать Людмила не намерена, но её очень интересует, откуда у мошенников взялись её подробные личные данные: ФИО, адрес и прописка.

Тем, кто не оплачивает «липовые» штрафы, будут звонить и оказывать всяческое давление – утверждает Владимир, который скрывает своё лицо, ведь у него за плечами несколько недель опыта телефонного вымогательства. По словам мужчины, его работа заключалась в том, чтобы звонить людям и напоминать им о необходимости уплаты «штрафа». Как правило, жертвами являются люди в возрасте, которые, в силу своей неосведомлённости, не могут отличить поддельную квитанцию от настоящей.

Информацию о «клиентах» Владимиру присылали по e-mail. В основном это были люди пенсионного возраста и далеко не все они – водители. Говорит, пенсионеры оплачивали практически сразу, не вникая в подробности.

Сейчас Владимир ушёл из колл-центра, занимающегося обманом людей. Утверждает, что сначала не знал о том, что общается не с нарушителями, а с жертвами мошеннической схемы.

Рассылкой обычных квитанций о нарушении ПДД полиция уже давно не занимается. Сейчас водителям приходят специальные протоколы, которые имеют несколько степеней защиты от подделки. При этом к правоохранителям пока не поступали обращения от граждан, получивших фиктивные постановления.

Первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отмечает, что постановление хорошо защищено. В нём содержится информация о том, где и когда было совершено нарушение, указывается транспортное средство, а также ссылки на сайт bdr.mvs.gov.ua, где доступны фото- и/или видеоматериалы совершённого правонарушения.

Кроме того, оригинальный протокол имеет специальный QR-код, позволяющий оплатить штраф при помощи смартфона или планшета. Если такой код в полученном постановлении отсутствует – это подделка.