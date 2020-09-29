МВД призывает не платить похитителям за возвращение автомобиля

С начала года владельцы заплатили деньги за возврат 29 машин.

МВД призывает не платить похитителям за возвращение автомобиля
Фото: newsroom.kh.ua

С начала года владельцы угнанных автомобилей заплатили похитителям денежные вознаграждения за возврат 29 машин.

Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, передает "Интерфакс-Украина".

"В этом году владельцам автомобилей вернули за вознаграждение 29 автомобилей престижных марок", - сказал он, уточнив, что больше всего в Украине похищают такие авто: Тойота/Лексус, а также авто марок Хендэ, Киа, Мазда, Хонда, реже - европейских производителей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в свою очередь, призвал автовладельцев не платить деньги похитителям. "Такие ваши действия, к сожалению, стимулируют рынок угона автомобилей", - сказал он.

Геращенко напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст. 289 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за угон автотранспорта. Геращенко также отметил, что за повторное похищение не должно быть условного срока.

"Господа угонщики автомобилей, знайте, мы работаем по вам ... Новый закон суров, цена риска для вас значительно возрастает", - сказал замминистра.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за угон транспортных средств.

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