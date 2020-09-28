За неделю в Киеве произошло 828 ДТП (инфографика)

За неделю, 21- 27 сентября, патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 828 ДТП (на позапрошлой неделе – 773). Из них 58 аварий – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 42).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения” (*).

Погибло два человека: водитель грузовика и велосипедист (неделей ранее – четыре летальных случая).

Травмированны 63 участника дорожного движения (позапрошлой неделе – 44), из них 12 мотоциклистов, 5 велосипедистов и водитель самоката.

Произошло 17 наездов на пешеходов, из них 3 – на пешеходных переходах.

Напомним, 20 сентября на автодороге “Владиславка-Карапыши” Мироновского района Киевской области произошло ДТП с участием КАМАЗа и автомобиля Chery Amulet. В результате погибло два человека: 41-летняя пассажирка и ее 16-летняя дочь.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: открытые источники