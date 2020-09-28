Началась расшифровка черных ящиков АН-26, упавшего близ Чугуева

Бортовые самописцы уцелели во время авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области. Уже началась их расшифровка.

Об этом сообщил в Facebook глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - написал вице-премьер.

По его словам, обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведена максимальная сборка самолета в исходное состояние.

Уруский также отметил, что 28 сентября у родственников погибших начнут забор образцов для анализа ДНК с целью в дальнейшем провести идентификацию тел.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуева. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух выживших курсантов. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант, Вячеслав Золочевский, находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы Ан-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин крушения на Харьковщине.