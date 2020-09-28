Українським депутатам куплять автомобілів на 12,6 мільйонів гривень

Автомобільна база управління справами Верховної Ради озвучила плани з придбання чотирнадцяти седанів Toyota Camry.

Прогнозована сума закупівлі становить 447 000 доларів або 12,6 мільйонів гривень.

Про це стало відомо завдяки тендерних документах, опублікованих на онлайн-майданчику «Держзакупівлі.онлайн», який входить до складу ProZorro.

Можна звернути увагу на графу із середньою стартовою вартістю примірника Camry – 900 000 гривень. У той же час в Україні японський седан а базовій комплектації можна придбати на сотню тисяч гривень дешевше.

Так чи інакше, напевно, стартове виконання седана нардепів не влаштує.