МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за вооруженного конфликта

Решения об отмене рейсов в Баку пока нет.

МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за вооруженного конфликта
Фото: МАУ

Украинская авиакомпания МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщили на странице МАУ в Facebook.

Такое решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга. Необходимость отмены рейсов обосновывается, в частности, введением военного положения и мобилизации в Армении.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Сообщается, что ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября, в 17:00.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Азербайджан открыл уголовное производство по факту гибели членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом Армения утверждает, что сегодня были убиты 200 азербайджанских военных.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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