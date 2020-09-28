В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)

В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)

В пятницу, 27 сентября, на территории аэропорта “Киев-Антонов-2” был установлен национальный рекорд скорости на электрическом мотоцикле. Гонщик разогнал электробайк до скорости в 201 км в час.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Газета Гостомеля” на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, рекорд установил украинский спортсмен, основатель и президент Киевского городского автомотоклуба, “Мастер спорта Украины”, чемпион Украины по кольцевым гонкам, кандидат психологических наук, общественный деятель и волонтер, обладатель 37 национальных и мирового рекордов Сергей Малик.

Согласно сообщению, спортсмен на своем электрическом мотоцикле "The Spirit of Ukraine" разогнался до скорости 201 км в час.

Напомним, в начале сентября на Трухановом острове в Киеве состоялся чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу по версии IWWF (Международной федерации воднолыжного спорта и вейкбординга). В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов от 8 до 49 лет. 

Фото: “Газета Гостомеля”.

В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)
В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)
В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)
В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)
В аэропорту Гостомеля гонщик поставил национальный рекорд скорости на электробайке (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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