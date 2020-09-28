На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью пассажирами

Люди ожидали спасателей в воде за 400 от берега.

На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью пассажирами
Фото: ДСНС Київської області

На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью людьми. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел 27 сентября.

"В ГСЧС поступила информация, что в Обуховском районе на р. Днепр (около 400 м от берега) вблизи с. Витачив произошло опрокидывание лодки. По словам заявителя, 9 человек держались за лодку ", - говорится в сообщении.

В 13:30 людей двумя лодками доставили на берег. Никто не пострадал.

Напомним, на Днепре в Киеве на мель села яхта. Водитель судна заявил о технической неисправности.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
В Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиковВ Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиков
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В семействе Renault Megane появится кроссоверВ семействе Renault Megane появится кроссовер
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области на автодороге перевернулось переполненное авто с пассажирамиВ Одесской области на автодороге перевернулось переполненное авто с пассажирами
На Киевщине в результате столкновения КАМАЗа с легковым автомобилем погибла пассажирка и ее 16-летняя дочьНа Киевщине в результате столкновения КАМАЗа с легковым автомобилем погибла пассажирка и ее 16-летняя дочь
Пешеход погиб под колесами грузовика на КиевщинеПешеход погиб под колесами грузовика на Киевщине
Школьник из шалости вылез на вагон и получил тяжелое поражение током на станции ”Беличи” на КиевщинеШкольник из шалости вылез на вагон и получил тяжелое поражение током на станции ”Беличи” на Киевщине
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
Пьяный бандит в Днепре лишил жизни молодую паруПьяный бандит в Днепре лишил жизни молодую пару
В Днепре 9-летний мальчик совершил ДТП и скрылсяВ Днепре 9-летний мальчик совершил ДТП и скрылся
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
В Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБОВ Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБО
В Варшаве с моста упал автобус с пассажирами, есть погибшие и раненыеВ Варшаве с моста упал автобус с пассажирами, есть погибшие и раненые
Последние новости
Подгружаем последние новости