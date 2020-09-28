2020-09-28
На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью пассажирами
Люди ожидали спасателей в воде за 400 от берега.
Фото: ДСНС Київської області
На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью людьми. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел 27 сентября.
"В ГСЧС поступила информация, что в Обуховском районе на р. Днепр (около 400 м от берега) вблизи с. Витачив произошло опрокидывание лодки. По словам заявителя, 9 человек держались за лодку ", - говорится в сообщении.
В 13:30 людей двумя лодками доставили на берег. Никто не пострадал.
Напомним, на Днепре в Киеве на мель села яхта. Водитель судна заявил о технической неисправности.