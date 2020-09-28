На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью пассажирами

Люди ожидали спасателей в воде за 400 от берега.

На Днепре на Киевщине перевернулась лодка с девятью людьми. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел 27 сентября.

"В ГСЧС поступила информация, что в Обуховском районе на р. Днепр (около 400 м от берега) вблизи с. Витачив произошло опрокидывание лодки. По словам заявителя, 9 человек держались за лодку ", - говорится в сообщении.

В 13:30 людей двумя лодками доставили на берег. Никто не пострадал.