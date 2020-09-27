В правительстве рассказали о штрафах для нелегальных таксистов

Мининфраструктуры намерено начать системное наступление на нелегальных перевозчиков с тем, чтобы полностью искоренить это явление и заставить всех платить деньги в бюджет. В Мининфраструктуры рассказали, что для таксистов гораздо дешевле будет легализоваться и работать по-белому, чем попасть под штрафы и разориться.

Профильное министерство разработало законопроект, предусматривающий условия легализации рынка услуг индивидуальных перевозчиков. В частности, в законе предусмотрена легализация частных таксистов через патентирование их услуг. Вместо лицензирования таксист должен будет приобрести патент на свою деятельность, который позволит ему легально перевозить людей в любое время дня и ночи.

"Стоимость такого патента устанавливается законопроектом. Например, годовой будет стоить 1 минимальную заработную плату, установленную на 1 января", - рассказала старший юрист Команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ольга Глухова.

В стране работают сотни, если не тысячи нелегальных таксистов. Таким образом, на продаже патентов бюджет выиграет огромные деньги.

А таксисты, в свою очередь, получат возможность работать открыто и не бояться проверок, контрольных закупок и прочих "прелестей" нелегального частного предпринимательства. Ну, а тех, кто не захочет работать по-белому, в любой момент может ждать контрольная закупка.

"Вполне вероятно, что следующим, от кого поступит запрос о перевозке, будет работник Укртрансбезопасности. Также будут введены штрафы для тех, кто не будет выполнять условия доступа и работы на рынке”, — предупредила юристка.

Кроме того, законопроект предлагает ввести открытый реестр частных таксистов, чтобы любой клиент мог посмотреть онлайн, кто его будет везти, и зарегистрирован ли он легально.

При этом все крупные частные перевозчики, работающие в Украине, поддержали такую реформу.

Тем временем стало известно, что еще одним законом введена индексация алиментов, которые назначены в твердой сумме. Индексировать их будут раз в год. Благодаря этому уровень выплат будет идти в ногу с инфляцией.