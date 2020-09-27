АН-26, упавший около Чугуева, попытаются собрать до первоначального состояния - вице-премьер Уруский

Транспортировку самолета совершат только после того, как завершатся процедуры с телами погибших.

Обломки самолета АН-26, упавшего на Харьковщине 25 сентября, доставят на специальную площадку. Эксперты попытаются собрать его до первоначального состояния.

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 Олег Уруский.

"У нас в плане в первую очередь получить бортовой самописец, чтобы на основании этого самописца сделать анализ последних минут жизни этого транспорта. После этого самолет будет доставлен на специальную площадку, где специалистами будет проведена его максимальная разборка до первоначального состояния", - сказал Уруский.

Он уточнил, что о транспортировке самолета можно будет говорить только после того, как завершатся процедуры с телами погибших.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся. Самолет выполнял тренировочные полеты. На его борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. Двум курсантам удалось выжить в катастрофе. Впоследствии один из них скончался в больнице от тяжелых травм - у него было обожжено 90% тела. Второй курсант Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Минобороны пообещало выплатить семьям погибших по 1,5млн грн помощи.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура.