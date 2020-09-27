АН-26, упавший около Чугуева, попытаются собрать до первоначального состояния - вице-премьер Уруский

Транспортировку самолета совершат только после того, как завершатся процедуры с телами погибших.

АН-26, упавший около Чугуева, попытаются собрать до первоначального состояния - вице-премьер Уруский
Фото: ДСНС України

Обломки самолета АН-26, упавшего на Харьковщине 25 сентября, доставят на специальную площадку. Эксперты попытаются собрать его до первоначального состояния.

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 Олег Уруский.

"У нас в плане в первую очередь получить бортовой самописец, чтобы на основании этого самописца сделать анализ последних минут жизни этого транспорта. После этого самолет будет доставлен на специальную площадку, где специалистами будет проведена его максимальная разборка до первоначального состояния", - сказал Уруский.

Он уточнил, что о транспортировке самолета можно будет говорить только после того, как завершатся процедуры с телами погибших.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся. Самолет выполнял тренировочные полеты. На его борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. Двум курсантам удалось выжить в катастрофе. Впоследствии один из них скончался в больнице от тяжелых травм - у него было обожжено 90% тела. Второй курсант Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Минобороны пообещало выплатить семьям погибших по 1,5млн грн помощи.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
В Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиковВ Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиков
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В Харькове перевернулся строительный кран с водителемВ Харькове перевернулся строительный кран с водителем
В Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 годуВ Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 году
Блок рекламы


Похожие новости
Из обломков Ан-26, упавшего у Чугуева, изъяли "черные ящики"Из обломков Ан-26, упавшего у Чугуева, изъяли "черные ящики"
СМИ опубликовали сведения о состоянии самолета АН-26, который упал около ЧугуеваСМИ опубликовали сведения о состоянии самолета АН-26, который упал около Чугуева
Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы под ЧугуевомЗеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы под Чугуевом
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
Предварительная причина падения Ан-26: отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю, - министр обороныПредварительная причина падения Ан-26: отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны
Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГАПилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА
Реконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будутРеконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будут
В Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометраВ Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометра
Около Коломыи ВАЗ столкнулся с фурой, которая остановилась на встречной полосе, четыре человека погиблиОколо Коломыи ВАЗ столкнулся с фурой, которая остановилась на встречной полосе, четыре человека погибли
На путепроводе около метро “Святошин” в Киеве на выходных ограничат движение (схема)
Последние новости
Подгружаем последние новости