Из обломков Ан-26, упавшего у Чугуева, изъяли "черные ящики"

Глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер надеется, что изъятые бортовые самописцы будут расшифрованы в ближайшее время.

Глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер заявил, что из обломков Ан-26, потерпевшего катастрофу в Харьковской области вечером 25 сентября, получили бортовые самописцы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - 1 минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

Он выразил надежду на то, что изъятые самописцы будут расшифрованы в ближайшее время.

Отмечается, что с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Сейчас там работает спецтехника. Части самолета доставляют на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся. Самолет выполнял тренировочные полеты. На его борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. Двум курсантам удалось выжить в катастрофе. Впоследствии один из них скончался в больнице от тяжелых травм - у него было обожжено 90% тела. Второй курсант Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

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