Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы под Чугуевом

Президент Владимир Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, передает Интерфакс-Украина.

Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять", - сказал Татаров в субботу в эфире одного из телеканалов.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

Всего на борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы АН-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.